Скандал! Моуриньо нападна треньора на Галатасарай

Сериозен инцидент предшества дербито между Фенербахче и Галатасарай за Купата на Турция, спечелено от гостите с 2:1, но главното действащо лице беше не друг, а ексцентричният наставник на домакините Жозе Моуриньо.

В края на мача избухна меле, в което Жозе Моуриньо хвана за носа треньора на Галатасарай Окан Бурук, който се свлече на земята.

Oсвен него, в добавеното време бяха изгонени Мерт Яндаш от Фенербахче, както и Баръш Йълмаз и Керем Демирбай от Галатасарай.

Португалецът със сигурност ще получи драстично наказание от Турската футболна федерация заради изстъплението си.

Coach of Fenerbahce Jose Mourinho physically assaulting Okan Buruk that’s the coach of Galatasaray!! Never seen something like this in all my years of watching football. Disgrace.



