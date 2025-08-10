Спорт

Турция направи двоен удар. Взима топфутболисти | StandartNews.com
10 авг 25 | 0:18
205
Истанбулският футболен гигант Галатасарай се споразумя за условията на договора с вратаря на Манчестър Сити Едерсон Мораес, пише La Gazzetta dello Sport.

31-годишният "собственик на ръкавици" е приел офертата на "лъвовете" с годишна заплата от 8 милиона евро.

Едерсон премина в Манчестър Сити през лятото на 2017 г. от Бенфика. През миналия сезон вратарят на бразилския национален отбор изигра 40 официални мача за "гражданите".

Керем Актюркоглу, който играе за португалския клуб Бенфика пък се премества в истанбулския Фенербахче.

Според Fotomaç, споразумението, постигнато между страните, предвижда Керем да подпише договор с "жълтите канарчета" на 16 август.

Фенербахче ще плати на Бенфика 25 милиона евро за трансфера на Керем Актюркоглу, а той ще получава годишна заплата от 5 милиона евро.

Автор Стандарт

