Турция направи двоен удар. Взима топфутболисти
Ман сити и Бенфика с трансфери за десетки милиони
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Ман сити и Бенфика с трансфери за десетки милиони
"Гражданите" очаквано доминираха през целия мач
Шампионите биха в Лондон Уест Хем
"Вълците" спечели турнира на Висшата лига в Азия
Шампионите отнесоха с 4:1 Уест Хям в приятелски турнир в Азия
"Гражданите" се измъчиха, но биха 1:0 Бърнли
Консорциум от китайски инвеститори е похарчил повече от 400 милиона долара, за да закупи 13 процента от Компанията Сити Футбол Груп, която контролира...
"Ливърпул" направи за смях временния лидер в класирането на Висшата лига "Манчестър Сити" и успя да го победи по категоричен начин с 4:1 като гост. Въ...
Мениджърът на "Челси" Жозе Моуриньо наруши мълчанието си и подхвана съперника за титлата "Манчестър Сити". Според Специалния "гражданите" не заслужава...
Звездата на "Ливърпул" Луис Суарес поднови договора си наскоро, но оставането му в клуба не е гарантирано. Според авторитетния в. "Сънди Таймс" една д...
Две от най-очакваните треньорски назначения станаха факт. Жозе Моуриньо най-накрая се завърна в "Челси" на бял кон, а Мануел Пелегрини пое "Ман Сити"....