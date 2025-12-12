Арда хвърли бомбата за Купата на България

Арда постигна впечатляваща победа с 3:0 като гост на Черно море и се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на България. На стадион „Тича“ във Варна футболистите от Кърджали изиграха изключително зрял и тактически прецизен мач, с който напълно обезличиха домакините.

Гостите поведоха още през първото полувреме. В 28-ата минута бразилският нападател Андре Шиняшики демонстрира класа и с техничен удар прати топката в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Кристиан Томов.

На почивката треньорът на Черно море Илиан Илиев потърси промяна, заменяйки Уеслен Жуниор с Фелипе, но ефектът така и не дойде. Напротив – Арда удари отново. В 50-ата минута Патрик Луан се възползва от колебание на Томов и удвои аванса на гостите.

Само три минути по-късно всичко приключи. Феликс Ебоа Ебоа реализира трето попадение и оформи класическото 3:0, с което окончателно сломи съпротивата на „моряците“.

Черно море така и не намери начин да застраши сериозно вратаря на Арда Анатоли Господинов, който изигра спокоен и сигурен мач.

