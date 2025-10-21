Две тежки дербита в Шампионска лига ПРОГРАМА

Шампионска лига се завръща, а тази вечер в действие ще видим някои от водещите клубове на континента, сред които действащият шампион ПСЖ, финалиста Интер, както и фаворитите за трофея като Арсенал, Барселона и Манчестър Сити.

Общо девет мача ще се изиграят из цяла Европа, включително и в далечен Алмати, а шест от срещите ще бъдат излъчвани на живо в родния ефир.

Може би най-любопитният сблъсък е в Северен Лондон, където лидерът в английската Висша лига Арсенал ще посрещне Атлетико (Мадрид).

Друг изключително интригуващ сблъсък ще бъде този, в който е замесен действащият европейски първенец ПСЖ. Става въпрос за визитата на парижани на Байер (Леверкузен).

Програмата за деня обаче се открива в сърцето на Каталуния, където Барселона посреща гръцкия Олимпиакос.

Разбира се, това са мачове с доста изявени фаворити. Същото важи за визитата на Манчестър Сити във Виляреал и за това на Интер в Брюксел.

Ето и програмата за вечерта:

19:45 Барселона - Олимпиакос по МAX Sport 3

19:45 Кайрат - Пафос по МAX Sport 4

22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид по МAX Sport 3

22:00 Байер Леверкузен - ПСЖ по МAX Sport 4

22:00 Копенхаген - Борусия Дортмунд

22:00 Нюкасъл - Бенфика по МAX Sport 1

22:00 ПСВ Айндховен - Наполи

22:00 Унион Сен Жилоа - Интер

22:00 Виляреал - Манчестър Сити по МAX Sport 2

