Кибер ударът на десетилетието. Хакери източиха тайни за милиарди
Дръзкото престъпление предизвика трусове в корпоративния свят
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Дръзкото престъпление предизвика трусове в корпоративния свят
Чака се едно от най-големите поглъщания в историята на нефтената и газовата индустрия
Компанията "Шел" ще прави серия от обнадеждаващи проучвания в българския черноморски шелф
Ето официалния отговор на веригата бензиностанции
Хиляди не са си получили промоцията
Атаките на хусите срещу кораби в Червено море нарушиха световната търговия
Споразумението ще е фокусирано върху енергийните пазари и намаляване на емисиите на парниковите газове
Шансът за откриване на газ е 1:5, изгодно е за инвестиция, ако се добиват по 70 000 барела дневно в продължение на 20 г.
Компанията ще вложи 18,6 млн. евро и ще даде на държавата 4,9 млн. евро Компанията "Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В." е избрана да търси и п...
Норвежкият гигант "Статойл" също има интерес към блоковете "Силистар" и "Терес" Великобритания ще насърчи своите компании да участват в конкурсите за...
Амстердам. Мощна експлозия избухна през нощта в химически завод на компанията "Шел" край Мордек в южната част на Холандия. Очевидци съобщават, че са ч...
"Шел", "Бритиш петролиъм" и "Статойл" се договаряли за цените на бензина