Всичко по темата кражба

За 3 минути крадци задигат ценности за 9 милиона евро
Обирът е станал в Кан
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Обирът е станал в Кан
Разбита витрина, бягство посред бял ден и подозрение, че е изчезнало легендарно кралско бижу за мили...
И да не ви се вярва, истина е
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