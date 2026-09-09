За 3 минути крадци задигат ценности за 9 милиона евро

Двама крадци нахлуха в музея на Огюст Реноар в Кан сюр Мер, край Ница, и свалиха от стените четири от най-ценните творби в експозицията. Светкавичният обир е извършен рано сутринта във вторник и е продължил по-малко от три минути. Четирите набелязани творби се оценяват общо на около 9 милиона евро.

Нападателите първо прерязали оградата на градината, а след това проникнали в сградата през приземния етаж. Те били добре оборудвани и очевидно познавали разположението на музея, съобщават френските власти.

Алармата се задействала в 5:48 часа и сигналът незабавно бил предаден на националната и общинската полиция. Служителите пристигнали след около пет минути, което принудило крадците да избягат, преди да успеят да отнесат цялата плячка.

От музея били взети четири картини на Пиер-Огюст Реноар:

„Портрет на мадам Колона Романо“

„Млада жена при кладенеца“

„Портрет на мадам Стефан Пишон“

„Коко чете“

При бягството нападателите изоставили последните две произведения в градината. Те са открити и върнати в музея. „Портрет на мадам Колона Романо“ и „Млада жена при кладенеца“ остават в неизвестност.

Картините са част от колекцията на парижкия музей „Орсе“, но са били предоставени за дългосрочно експониране в Кан сюр Мер, съобщават Reuters и The Guardian, цитирани от ГласНюз.

Прокуратурата в Марсилия е започнала разследване за кражба, извършена от организирана група, и участие в престъпно сдружение. Иззети са записите от охранителните и общинските камери, на които се виждат двамата извършители. Те все още се издирват.

Кметът на Кан сюр Мер Бриан Масон определи обира като посегателство срещу историята и културното наследство на града. Той заяви, че ще бъдат отпуснати допълнителни средства за засилване на охраната на музея.

Музеят се намира в имението „Ле Колет“, което Реноар купува през 1907 г. Художникът прекарва там последните години от живота си и умира през 1919 г. Къщата е превърната в музей през 1960 г. и съхранява картини, скулптури, мебели, фотографии и лични вещи на прочутия импресионист.