Голяма промяна на "Цариградско шосе"! 2 години ремонт
Променят маршрута на автобуси и тролеи
Следете всички новини, анализи и коментари за Шосе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Променят маршрута на автобуси и тролеи
Бизнесмен протестира така срещу слабото развитие на пътната инфраструктурата
Падъщи камъни блокираха Смолян. Алпинисти от Пътното в Смолян затвориха шосето между Наречен и Хвойна по пътя за Смолян. Повече от 30 минути колите по...
Във връзка с очакваното засилване на пътникопотока по основните пътни артерии, водещи към общинските центрове и граничните контролни пунктове, е създа...
Асфалтов път. Пасаж дю Гуа. Това е наименованието на шосе, което е разположено в подножието на залив, който е свръзка между Франция и острова Ноармути...
Холандска компания предложи автомобилните пътища да се строят от преработена пластмаса. Според шефовете на VolkerWessels новата технология ще позволи...
Участък от пътя за Гърция в района на Кресненското дефиле може да се отклони, за да пътуват безопасно шофьори и пътници. Става въпрос за района преди...
Благоевград. Жителите на село Кула заплашиха с бунтове заради нарушения на скоростта на пътя през селото. Те настояват за постоянно полицейско присъст...