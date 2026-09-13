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Местят шосето за Гърция

Местят шосето за Гърция

Участък от пътя за Гърция в района на Кресненското дефиле може да се отклони, за да пътуват безопасно шофьори и пътници. Става въпрос за района преди...

10 май | 12:19
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