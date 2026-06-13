Въвеждат 11 нови пътни знака
Предлагат се нови знаци от група "Край на задължителен път само за велосипедисти"
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Предлагат се нови знаци от група "Край на задължителен път само за велосипедисти"
Прокуратурата изисква информация от МРРБ и Агенцията побезопасност на движението по пътищата
Те са на стойност 620 хиляди лева
Това е коментарът на експертите
Засилени полицейски проверки се провеждат около училищата и детските градини у нас. Служители на Пътната полиция проверяват състоянието на пешеходните...
Австралия е страната с най-странните пътни знаци в света. Те предупреждават шофьорите най-вече за възможно изкачване на пътя на какви ли не животни -...