Бабини илачи спасяват тялото от цигарения глад за витамин C
Надхитрете дефицита с шипки, армея и магданоз
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Надхитрете дефицита с шипки, армея и магданоз
Делът на пушачите сред пълнолетните граждани на ЕС е намалял от 28% на 24%, но близо един на всеки четирима европейци продължава да пуши
Цигарите отново ще поскъпнат
Най-нисък е делът на пушачите в Швеция - 8%
Въпреки това тютюнът продължава да представлява сериозна заплаха за здравето
Летище "Васил Левски" с официално съобщение
Новите правила влизат в сила от 1 юли 2025 г.
Кутията става 10 лева, предупреждават за ръст на контрабандата
Акцизите на тютюневите изделия се вдигат за втори път тази година.
Кутията цигари скача с 50 стотинки
Пушач нарича комбинацията от кафе и цигара сутрин "балканска закуска"
Ново поскъпване на тютюна още от 1 май
Данните се отнасят до населението над 15-годишна възраст
Вероятно тя ще бъде одобрена, според дипломатически източници
Искат поскъпването да е със 70-80 стотинки всяка година
Тютюнопушенето убива повече от осем милиона души всяка година
Решенията на депутатите на първо четене
Може да влезе в сила от Нова година
На 31 май се отбелязва Световният ден без тютюнопушене
Прогнозата за тютюневите изделия е да продължават да поскъпват