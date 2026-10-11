Политика

Гюров се облажи. Съдружник на Линда му дари 100 000 евро

Лептата на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов е по 5 бона

Гюров се облажи. Съдружник на Линда му дари 100 000 евро
11 окт 26 | 20:37
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Мира Иванова

Съдружник на Линда Петкова е най-големият дарител на кандидата за президент на умнокрасивитета Андрей Гюров. Милионерът Калоян Данчев се отчел с впечатляващите 100 000 евро, съобщи ПИК.

Любопитно е, че половината пари са получени от един човек. Сумата не е непосилна за Данчев, който е собственик на няколко ултралуксозни курорта в Мексико, уточнява "Уикенд".

Щедрост към Гюров са проявили и доста депутати от „Демократична България“. Джипо Джипов и съпругата му са превели 15 000, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – по 5000 евро. С хилядарка са се изръсили колегите им Анна Бодакова, Свилен Трифонов, Александра Стеркова, Атанас Славов, Димитър Найденов, Елисавета Белобрадова.

Не е тайна, че мултимилионерът е изключително близък до семейство Петкови и през годините редовно е захранвал с огромни суми кампаниите на ПП.

От края на миналата година богаташът е започнал да връща част от своето богатство в България, привличайки за съдружник Линда Петкова. Двамата са регистрирали фирма „Елит естейтс груп ЕООД и ко“. Идеята е Данчев да осигури парите, а Линда Петкова, която междувременно продаде сладкарницата си, да управлява тяхното инвестиране. Един от проектите е създаване на здравно приложение, което да се инсталира на смартфони. С негова помощ всеки потребител ще има достъп до най-новите изследвания за дадена болест, които се провеждат в цял свят, със съвети и консултации от водещи специалисти.

​От няколко месеца и Кирил Петков е част от българската бизнес империя на Калоян Данчев. Двамата изкупуват работещи дружества за високотехнологични дронове, базирани на изкуствен интелект. Идеята е у нас да бъде построен завод за производство на бойни дронове. Неслучайно една от фирмите им наскоро е прекръстена на „Дженерал Чери интернешънъл“. Почти като водещия украински производител на военни дронове „Дженерал Чери“. Украинската компания наскоро обяви, че търси чужди партньори, в чиито държави да отвори нови предприятия, за да разшири производството си. Източници разкриват, че Кирил Петков вече води интензивни преговори по темата, пише още ПИК.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Борислав Костурков
преди 26 минути

Що за заглавие, бре драги колеги от "Стандарт"? Как може да използвате улична дума "облажи"? Нали добре знаете, че всички предизборни компании по света се финансират по подобен начин - с дарения, средства от благотворителни прояви и др. Ако ставаше дума за кампанията на другата основна двойка - претенденти, нямаше да смеете да посочите нейните финансови източници! Камо ли да използвате "облажи се"... Това НЕ Е сериозна журналистика!

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