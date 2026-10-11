Гюров се облажи. Съдружник на Линда му дари 100 000 евро

Съдружник на Линда Петкова е най-големият дарител на кандидата за президент на умнокрасивитета Андрей Гюров. Милионерът Калоян Данчев се отчел с впечатляващите 100 000 евро, съобщи ПИК.

Любопитно е, че половината пари са получени от един човек. Сумата не е непосилна за Данчев, който е собственик на няколко ултралуксозни курорта в Мексико, уточнява "Уикенд".

Щедрост към Гюров са проявили и доста депутати от „Демократична България“. Джипо Джипов и съпругата му са превели 15 000, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – по 5000 евро. С хилядарка са се изръсили колегите им Анна Бодакова, Свилен Трифонов, Александра Стеркова, Атанас Славов, Димитър Найденов, Елисавета Белобрадова.

Не е тайна, че мултимилионерът е изключително близък до семейство Петкови и през годините редовно е захранвал с огромни суми кампаниите на ПП.

От края на миналата година богаташът е започнал да връща част от своето богатство в България, привличайки за съдружник Линда Петкова. Двамата са регистрирали фирма „Елит естейтс груп ЕООД и ко“. Идеята е Данчев да осигури парите, а Линда Петкова, която междувременно продаде сладкарницата си, да управлява тяхното инвестиране. Един от проектите е създаване на здравно приложение, което да се инсталира на смартфони. С негова помощ всеки потребител ще има достъп до най-новите изследвания за дадена болест, които се провеждат в цял свят, със съвети и консултации от водещи специалисти.

​От няколко месеца и Кирил Петков е част от българската бизнес империя на Калоян Данчев. Двамата изкупуват работещи дружества за високотехнологични дронове, базирани на изкуствен интелект. Идеята е у нас да бъде построен завод за производство на бойни дронове. Неслучайно една от фирмите им наскоро е прекръстена на „Дженерал Чери интернешънъл“. Почти като водещия украински производител на военни дронове „Дженерал Чери“. Украинската компания наскоро обяви, че търси чужди партньори, в чиито държави да отвори нови предприятия, за да разшири производството си. Източници разкриват, че Кирил Петков вече води интензивни преговори по темата, пише още ПИК.