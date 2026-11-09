Красавица засрами мъжете! Отстреля 217-килограмов глиган
Ловната дружинка се похвали
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Ловната дружинка се похвали
Една от групите на 43-та ловна дружинка в село Логодаж възстанови двувековна чешма в съседното селище Дренково. Мястото за утоляване на жаждата на пре...
Самоков. Ловната дружинка от с. Ярлово, Самоковско, повали вълк единак, тежащ цели 58 килограма. Свилен Попов и Пламен Стойнев са героите, които отст...