Важно от МОСВ. Кои язовири преливат

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщи за актуалното състояние на язовирите в страната.

Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5339,5 млн. куб м, което представлява 81,69% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната.

Със 100% запълване са - „Камчия“, „Йовковци“, „Асеновец“, „Пчелина“, а над 90% - язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Карагьол“, „Сопот“, „Домлян“, „Тополница“, „Ал. Стамболийски“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“.

Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Йовковци“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Заради високите завирени обеми дружествата са уведомени да предприемат своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите, посочват от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес в Североизточна България, в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи, припомня екоминистерството. Това е началото на период от 2-3 дни със значителни по количество валежи, се казва още в информацията.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира, се уточнява в текста.

Към 27 април 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб м, което е 78,67% от общия им обем и е приблизително 17% повече спрямо обема, отчетен към края на април 2025 г., съобщи тогава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com