Хора плачат в Севлиево: Животът ни замина!

Ситуацията в Севлиево постепенно се нормализира след тежките наводнения, които засегнаха десетки домове в цялата Габровска област. По данни на местните власти повече от 50 къщи са пострадали, а описването на щетите започва още днес.

Обстановката вече е спокойна и на територията на цялата област, но за много семейства водата е оставила след себе си разруха, кал и усещане за безпомощност. Допълнителен проблем е скъсан водопровод, заради който градът остава без водоснабдяване.

Жители разказват, че бедствието ги е връхлетяло внезапно рано сутринта. Водата е нахлула бързо в домовете и е унищожила имуществото им за минути. „Към 6 часа се събудихме сутринта. Дойде много бързо тази вода. Много бързо. Целият ни живот замина“, разказа собственик на наводнен дом.

По думите на жената водата е достигнала над метър. „Един метър и горница, може би“, каза тя. Семейството е успяло да спаси животните си, но почти всичко останало е пострадало.

Жената живее в къщата от 40 години и признава, че не знае как ще се справи с възстановяването. „Нямаме средства. Дано ни отпуснат нещо“, каза тя. В думите й остана и горчивината от усещането, че хората са изоставени пред бедствието. „Крайно време е държавата да помисли за хората. До кога това нехайство? Благодаря на Господ, че няма жертви“, коментира още жената.

Експертът по сигурността към община Севлиево заяви, че комисия започва работа по описване на щетите още в 9:00 часа. „Днес в 9 часа комисия от общината започва описването на къщите - над 50 къщи. Ако трябва, ще продължим и утре“, каза той.

Паралелно продължава и отводняването на домовете. По думите му вчера само от една къща са били извадени над 80 кубика вода. „Тук няма нещо, което да е годно“, посочи експертът за състоянието на част от пострадалите домове.

Кварталът е разположен в най-ниската част на района, което е утежнило ситуацията. Според експерта до бедствието е довела комбинация от няколко фактора - дига, строена през 1939 г., канализация, която не е издържала на напора на водната маса, и високото ниво на язовир „Стамболийски“.

„Язовир „Стамболийски“ преди началото на събитието беше сравнително доста запълнен. Част от язовира достигна до града“, обясни той. Най-критичният период е бил между 8 и 11 часа сутринта.

Експертът подчерта, че този път най-важното е било спасено - човешкият живот. „Хубавото е, че беше в светлата част на денонощието и хората бяха предупредени навреме“, каза той.

Той припомни и голямото наводнение от 1939 г., оставило дълбока следа в паметта на района. „Тогава по поречието на река Росица са загинали над 66 човека“, заяви експертът. Днешната равносметка е без жертви, но с тежки щети за десетки семейства, които тепърва ще трябва да възстановяват домовете си.

