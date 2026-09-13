Хора плачат в Севлиево: Животът ни замина!
Комисия започва описване на щетите, докато отводняването продължава, а градът остава със скъсан водопровод
Следете всички новини, анализи и коментари за Наводнени Къщи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комисия започва описване на щетите, докато отводняването продължава, а градът остава със скъсан водопровод
Варна/Добрич. Проливните дъждове във Варненска област от изминалата нощ нанесоха множество щети. Засегнати са множество къщи, обществени сгради и улиц...
Монтана. Подпочвени води са наводнили зимниците и приземните етажи на 50 къщи в Долни Цибър, община Вълчедръм, съобщи кметът на селото Камен Шанков....