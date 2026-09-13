Валежите край Янтра били като обема на голям язовир
Според Симеон Матев бедствието не е само природно, а резултат от съвкупност от фактори и човешки грешки
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Според Симеон Матев бедствието не е само природно, а резултат от съвкупност от фактори и човешки грешки
Няма химическо замърсяване на водата, ниско е нивото на кислорода
Гражданска защита работи по критичните точки
Велико Търново. Рибари останаха шокирани от боядисана река край Долна Оряховица. Само за няколко минути мътна вода На река Янтра променила цвета си и...