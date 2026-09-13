Нов бум при домашното чистене, Китай печели ценовата война
Производителите ще търсят нов пазар за огромни количества техника, а един от най-логичните изходи е Старият континент
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Производителите ще търсят нов пазар за огромни количества техника, а един от най-логичните изходи е Старият континент
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