Ремонтът през 2026 г. има ново правило. Красивото отива в миналото

Ако ви предстои ремонт или ново обзавеждане, най-важният съвет за 2026 г. е прост: не правете дом, който изглежда като шоурум, а дом, в който ви се живее. Интериорният дизайн все по-ясно се отдалечава от студения минимализъм и лъскавата безличност и търси спокойствие, естественост и дълготрайност. На Milano Design Week 2026 силно присъстваха тактилните материали, занаятчийското усещане, природните влияния, камъкът и дървото - тенденции, които вече се превръщат в практичен ориентир и за българските потребители.

Какво да изберете, ако не искате ремонтът да остарее бързо

Най-сигурният избор тази година са декори, близки до природата. Светлите дъбови визии създават усещане за простор, баланс и чистота, без помещението да изглежда студено. Те са особено подходящи за малки жилища, кухни, дневни и пространства, в които липсва достатъчно естествена светлина.

По-тъмните и опушени дървесни декори са другият силен вариант. Те дават дълбочина, елегантност и характер, но трябва да се използват внимателно - най-добре като акцент, а не навсякъде. Ако целият интериор стане тъмен, домът може да изглежда тежък. Ако тъмното дърво се комбинира със светли стени, камък или топли неутрални цветове, ефектът е много по-скъп и спокоен.

Релефните и оребрени повърхности, познати като fluted wood, също са сред най-разпознаваемите акценти. Те работят добре при ТВ стени, кухненски острови, гардероби, врати на шкафове или декоративни панели. Голямото им предимство е, че добавят движение и плътност, без да натоварват помещението.

Цветовете вече трябва да успокояват

През 2026 г. цветовете в интериора не крещят, а създават атмосфера. Топлите неутрални нюанси, приглушеното зелено, минералните цветове и земните тонове, вдъхновени от камък, глина и природни материали, са по-сигурен избор от прекалено ярките модни решения. Подобна посока се вижда и в актуалните международни тенденции, които препоръчват повече естествени текстури, топли тонове и личен, наслоен интериор вместо стерилни и прекалено полирани пространства.

Практичният съвет е да не избирате цвета само по мостра в магазин. Вземете предвид светлината в дома. Един и същи бежов, зелен или глинен нюанс може да изглежда топъл през деня и мрачен вечер. Затова при ремонт е по-разумно да се тества малка повърхност, преди да се вземе решение за цяла кухня, стена или мебелна композиция.

Камъкът се връща, но не като тежък лукс

Травертинът, варовикът, кварцитът и минералните текстури влизат все по-силно в интериора. Те носят усещане за стабилност и естествена елегантност. Добрата новина за потребителите е, че не е задължително да се използва скъп естествен камък навсякъде. Може да се търсят декори и повърхности, които напомнят камък, но са по-практични за поддръжка и по-достъпни като цена.

Най-добре работи умерената комбинация - дърво, камък и един спокоен основен цвят. Така интериорът изглежда съвременен, но не става жертва на мода, която след две години ще изглежда уморена.

Какво казват специалистите

„През 2026 г. интериорният дизайн се ориентира към пространства, които съчетават естествени материали, спокойни цветови палитри и повърхности с изразена тактилност. Наблюдаваме засилен интерес към светлите дъбови декори, приглушените природни нюанси и релефните структури, които придават характер и индивидуалност на интериора. Именно тези глобални тенденции стоят и в основата на новата VISION колекция на Кастамону България“, коментира Ивелина Димитрова, маркетинг мениджър.

В България потребителите вече могат да избират между дървесни, фентъзи и едноцветни декори, съобразени със съвременните тенденции. Хит остават дъбовите визии - както светли и естествени, така и по-дълбоки и тъмни. Популярни са и релефните, оребрени декори, както и по-спокойните природни палитри с топли акценти.

Не обзавеждайте по снимка, а според начина си на живот

Най-голямата грешка при ремонт е човек да копира интериор от социалните мрежи, без да мисли как живее. За семейство с деца, домашни любимци или силно натоварена кухня най-важни са устойчивостта, лесната поддръжка и правилната комбинация на повърхностите. За офис, хотел, ресторант или магазин водещи са издръжливостта, атмосферата и това пространството да не изглежда остаряло още след първия сезон.

„Независимо дали става въпрос за дом, офис, хотел, ресторант или магазин, забелязваме, че се търсят повече декорите, които са балансирано съчетание между функционалност, устойчивост и съвременна естетика. Това ги прави предпочитан избор както за дизайнери и архитекти, така и за мебелни производители“, коментира Ивелина Димитрова.

Най-разумният подход е да изберете спокойна основа и по-смели акценти. Светъл дъб, топли неутрални цветове и естествени текстури могат да бъдат гръбнакът на интериора. Оребреното дърво, тъмният декор, каменната визия или приглушеното зелено могат да бъдат акцентът. Така домът ще изглежда модерен през 2026 г., но няма да стане заложник на едносезонна тенденция.

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