Климатикът губи сила в жегата. Една грешка вдига разхода за ток

Климатикът работи най-тежко точно когато най-много разчитаме на него - през горещите летни седмици. Прах, цветен прашец, насекоми, листа и други отпадъци постепенно се натрупват във филтрите, във вътрешното тяло и около външния модул. Резултатът е по-слаб въздушен поток, по-лошо охлаждане, по-висока консумация на ток и понякога неприятна миризма. Затова лятната поддръжка не е каприз, а най-простият начин климатикът да работи по-ефективно и по-дълго.

Филтрите са първата проверка

Най-бързо се замърсяват филтрите. Те задържат прах и частици от въздуха, но когато се запушат, климатикът започва да работи по-трудно. Министерството на енергетиката на САЩ посочва, че мръсните и запушени филтри намаляват въздушния поток и ефективността на системата, а подмяната или почистването им е една от най-важните дейности по поддръжката.

През лятото филтрите е добре да се проверяват на всеки няколко седмици, а при силно натоварване - и по-често. При някои уреди, особено прозоречни или преносими климатици, „Кънсюмър рипортс“ препоръчва филтърът да се чисти или сменя дори веднъж седмично при тежка употреба.

При повечето модели филтрите се свалят лесно. Те могат да се изплакнат с топла вода, а при по-силно замърсяване - със слаб мек препарат. Важното е след това да изсъхнат напълно, преди да бъдат върнати на мястото си. Ако се поставят влажни, рискът от миризма и развитие на мухъл се увеличава.

Вътрешното тяло също събира прах

Грешка е да се чистят само филтрите. Прах се натрупва и по решетките, корпуса, жалузите и повърхностите, през които минава въздухът. Това може да влоши циркулацията и да разнесе неприятна миризма в помещението, особено ако климатикът работи всеки ден.

За почистване е достатъчна мека, леко влажна кърпа. Не трябва да се използват абразивни гъби, силни препарати, спирт или агресивни домакински химикали, защото могат да повредят пластмасовите части, покритията и сензорите. Добре е уредът да бъде изключен преди всяка намеса, дори когато става дума само за забърсване на корпуса.

Решетките не бива да се блокират от мебели, завеси или декоративни предмети. Ако въздухът не може да излиза свободно, климатикът охлажда по-бавно и работи по-дълго. Това е особено важно в малки стаи, където една завеса или шкаф пред вътрешното тяло може да промени целия въздушен поток.

Дренажът издава проблема с миризма и влага

По време на охлаждане климатикът образува конденз. Тази вода трябва да се оттича през дренажната система. Ако каналът се запуши, влагата може да се върне към вътрешното тяло и да протече в помещението.

Първите сигнали са следи от вода около климатика, капки по стената, влажно петно под уреда или неприятна миризма при включване. В такъв случай не е разумно проблемът да се отлага. Запушеният дренаж трябва да се провери от специалист, защото неправилното отпушване може да повреди тръбата или да върне замърсяванията навътре в системата.

Американската агенция за опазване на околната среда уточнява, че филтрите и пречиствателите могат да намалят част от замърсяването във въздуха, но не решават причината за мухъл и миризма, ако има проблем с влага. Затова при миризма от климатик е важно да се търси източникът, а не само да се маскира въздухът с ароматизатори.

Външното тяло има нужда от въздух

Външният модул често се забравя, но през лятото той е под силно натоварване. Около него се събират листа, прах, клони, треви, пух, насекоми и други отпадъци. Ако въздухът не може да преминава свободно, системата губи ефективност и започва да работи по-тежко.

Преди почистване климатикът трябва да бъде напълно изключен от захранването. Листата и по-едрите отпадъци около външното тяло се отстраняват внимателно. Корпусът може да се почисти с мека четка или с вода под ниско налягане, но не и със силна водна струя. Водоструйката може да огъне тънките метални ребра на кондензатора и да повреди чувствителни части.

Добре е около външното тяло да няма висока трева, храсти, мебели, кашпи или предмети, които блокират въздушния поток. Това не е само въпрос на подредба. При екстремни горещини свободната циркулация около външния модул помага на уреда да отдава топлина по-лесно и да не се претоварва.

Кога трябва техник

Част от поддръжката може да се прави у дома, но климатикът има нужда и от професионален преглед. Специалист може да провери нивото на хладилния агент, състоянието на вътрешните компоненти, електрическите връзки, дренажа, вентилатора и топлообменниците. „Кънсюмър рипортс“ препоръчва поне веднъж годишно лицензирана фирма да направи пълна инспекция на климатичната система, включително почистване на кондензаторните намотки, проверка на дренажната система и механичните части.

Професионална помощ е нужна и когато климатикът охлажда слабо въпреки чист филтър, издава необичайни шумове, мирише неприятно, протича или започне да включва и изключва твърде често. Това може да е знак за проблем, който не се решава само със забърсване на решетките.

Навременната поддръжка спестява най-вече две неща - излишен разход и неприятна изненада в най-горещия ден. Чистият филтър, свободното външно тяло и работещият дренаж не правят климатика нов, но му помагат да върши това, за което е купен. А при уред, който през лятото работи с часове всеки ден, малката грижа често се оказва най-евтината профилактика.

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