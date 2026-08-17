Не изхвърляйте стария скрин! Хакнете интериора у дома с магия в кутия

Акрилната боя на водна основа е идеалният избор за бързо и ефектно обновяване на интериорните дървени елементи у дома – от врати и дограма до столове, скринове, секции и маси. Тя съхне изключително бързо, няма натрапчива и задушлива миризма и се почиства лесно само с вода и сапун. За да бъде крайният резултат професионален, издръжлив на надраскване и без дефекти, е важно да спазвате точната технология.

Необходими материали и инструменти

Преди да запретнете ръкави, подгответе всичко необходимо на едно място:

Висококачествена интериорна акрилна боя за дърво (сатен, мат или гланц).

Акрилен грунд за дърво (блокиращ петна и осигуряващ перфектно сцепление).

Шкурки – средна (№120–150) за сваляне на блясъка и фина (№220–240) за заглаждане.

Четки с изкуствен косъм (естественият косъм абсорбира водата от акрила и се разваля).

Валяк от микрофибър или дунапрен (за големи и равни повърхности).

Кит за дърво и малка шпатула (за запълване на пукнатини).

Обезмаслител или медицински спирт за почистване.

Хартиено тиксо и защитен найлон за предпазване на пода и стените.

Стъпка 1: Подготовка на работното място и разглобяване

Покрийте пода с найлон и облепете прилежащите стени или детайли с хартиено тиксо. Ако пребоядисвате мебел, задължително свалете всички дръжки, панти, кукички и ключалки. По възможност извадете чекмеджетата и откачете вратичките – хоризонталното боядисване гарантира, че няма да се сблъскате с грозни стичания и капки.

Стъпка 2: Почистване и обезмасляване

Акрилната боя няма да прилепне добре върху прах, мазнини или следи от восък и полир. Измийте старателно дървената повърхност с влажна кърпа и подходящ обезмаслител или разтвор на топла вода и малко препарат за съдове. Подсушете напълно със сух парцал.

Стъпка 3: Шлайфане (Шкурене)

Това е най-важната стъпка, която много хора прескачат, а тя гарантира, че боята няма да се обели след броени месеци.

Ако дървото има стара боя или лак : Използвайте шкурка №120, за да надраскате повърхността и да премахнете блясъка на стария гланц. Не е необходимо да изкурявате до голо дърво, а просто да създадете микроскопична грапава основа, за която новата боя да се „захване“. Ако старата боя се лющи, я отстранете напълно с телена четка или шпатула.

Обезпрашаване: След шлайфането отстранете абсолютно целия прах с прахосмукачка и леко влажна микрофибърна кърпа. Преди следващата стъпка повърхността трябва да е чиста като огледало.

Стъпка 4: Китване на дефектите

Огледайте дървото за дълбоки драскотини, дупки от пирони или пукнатини. Нанесете кит за дърво с помощта на малка шпатула, като леко го притискате в пукнатините. След като изсъхне напълно (обикновено между 1 и 2 часа), загладете мястото с фина шкурка №220, докато се изравни перфектно с останалата повърхност. Отново забършете праха.

Стъпка 5: Грундиране

Грундът изпълнява две критични функции: спестява скъпа боя (тъй като сухото дърво е поресто и „пие“ течност) и спира избиването на естествените тъмни смоли и петна. Нанесете един равен слой акрилен грунд с валяк, а за ъглите използвайте четка. Оставете го да изсъхне според инструкциите (около 2–4 часа). След като изсъхне, минете съвсем леко повърхността с фина шкурка №240, за да премахнете настръхналите дървесни влакна, и почистете праха.

Стъпка 6: Нанасяне на акрилната боя

Сега е време за същинската магия и забавната част:

Първи слой: Започнете от труднодостъпните места, детайлите и профилите с четката, а големите равни части минете веднага след това с валяка. Боядисвайте винаги по посока на дървесните влакна. Не натискайте прекалено силно и не повтаряйте едно и също място твърде много пъти – акрилът започва да стяга бързо и ако го разнасяте полуизсъхнал, ще останат видими следи от четката. Междинно шлайфане (тайната на професионалистите): След като първият слой изсъхне напълно (около 4 часа), ако усетите леки грапавини или прашинки, минете много нежно с най-фината шкурка и забършете. Това гарантира копринено гладък и луксозен финиш. Втори слой: Нанесете втори слой боя по същия начин. Той ще осигури плътен, равномерен цвят, наситен нюанс и висока здравина.

Стъпка 7: Изсъхване и сглобяване

Въпреки че акрилната боя е суха на пипане само след броени часа, процесите на пълно втвърдяване и полимеризация отнемат между 5 и 7 дни. Бъдете изключително внимателни през първата седмица – не поставяйте тежки или мокри предмети върху мебелите и монтирайте обратно дръжките и пантите много внимателно, за да не нараните и надраскате новото и все още меко покритие.