Всичко за Рейчъл

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Рейчъл е най-красива на света

Рейчъл е най-красива на света

Дженифър Анистън не излиза от фитнеса и изглежда поне 10 години по-млада Списание "Пийпъл" пренебрегна тепърва изгряващите хубавици и връчи отличието...

21 април | 23:10
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Рейчъл роди момиче

Рейчъл роди момиче

Рейчъл Билсън и Хайдън Кристенсен станаха родители на момиченце. Бебето на двойката актьори ще носи името Брайър Роуз. Те са нарекли дъщеря си на прин...

07 ноември | 23:10
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