Звезда от Приятели опроверга тези думи на принц Хари
Още преди да излезе "Резервен" бяха публикувани откъси от мемоарите
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Още преди да излезе "Резервен" бяха публикувани откъси от мемоарите
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