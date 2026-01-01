Най-гнусничката храна, която Джоуи трябвало да изяде
"Доставена" е от Дейвид Шуимър
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"Доставена" е от Дейвид Шуимър
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Целувката им в сериала
Стотици помогнаха на самотната майка с три деца, които нямат пари за Коледа. До преди дни празникът изглеждаше невъзможен, но сега нещата изглеждат по...
Дали е истина или разиграваше театър, но чувствата, които Moникa Baлepиeвa декларира към актьора Станимир Гъмов, бяха сред най-обсъжданите теми във "В...