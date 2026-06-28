Борис Дали хвърли бомбата: Милионер съм! После призна кой плаща цената

Борис Дали отвори врата към личния си живот така, както рядко го е правил за повече от 20 години на сцена. В разговор с Мариян Станков - Мон Дьо певецът говори за края на брака си, за децата, които според него още го обвиняват, за жените в живота си и за парите, които не крие, че има. Разкрива и друго - че не е просто певец, а човек, който държи сам да контролира фирмите, сметките, заплатите и посоката си. А зад образа на веселия „плейбой“ на попфолка се появява мъж, който признава, че при следващ провал в любовта вината вече ще е само негова.

Това не е онзи Борис Дали, който публиката вижда само на сцената. Това е човекът, който казва, че е милионер „отдавна“, че сам превежда осигуровки и раздава заплати, че строи параклис със собствени ръце в Бобов дол и че песните някой ден може да изчезнат от YouTube, но камъкът ще остане. Най-острото в признанията му обаче не са парите, а семейната равносметка - бившата му съпруга е направила първата крачка към раздялата, отношенията им днес са спокойни, но децата, по думите му, „със сигурност ме обвиняват и до ден днешен“.

„Милионер съм и то отдавна“

Борис Дали не се представя като човек, който е чакал съдбата да му поднесе успеха. В разговора с Мон Дьо той казва, че още от началото на кариерата си не се е виждал само като певец. Музиката му дала популярност, но не го затворила в една роля.

„На мен ми е скучно да бъда само едно да правя. Примерно да се занимавам само с музика. Хората ме знаят с музика, но не мога да си го представя това нещо. Аз обичам да съм хамелеон, да се занимавам с хиляда неща“, признава изпълнителят.

И зад това признание стои биография, която не прилича на стандартната попфолк приказка. По образование той е машинен инженер, завършил Минно-геоложкия университет. Още като дете и тийнейджър се увличал по техниката, ремонтирал мотоциклети, моторни резачки и различни машини. Оттам идват и първите му добри пари. „Винаги съм имал пари“, казва той.

Първият му сериозен хонорар като певеца Борис Дали бил 175 лева. Днес обаче говори за пари далеч по-уверено. „Аз раздавам заплатите. Аз превеждам осигуровки. Всичко. Сметките през мен. Няма друг достъп“, разкрива певецът. После идва и най-краткото, но най-шумно признание. На въпроса дали е милионер, отговаря без драма и без заобикаляне: „Милионер съм и то отдавна“.

Разводът, за който вече говори без грим

Истинският взрив в разговора не са милионите, а раздялата с първата му съпруга. Жената, с която е бил още от ученическите си години, е част от живота му далеч преди славата, сцената и големите хонорари. Затова и краят на брака звучи не като кратък скандал, а като дълга лична сметка.

Борис Дали отказва да нарече която и да е жена в живота си грешка. „Няма такава жена. С никой не съм сбъркал“, казва той. В тази реплика има и защита, и оправдание, и опит да сложи точка на въпроса дали миналото му тежи.

По думите му с бившата му съпруга просто не успели да се напаснат. Истината за раздялата, признава той, е „някъде по средата“ между неговата и нейната гледна точка. Най-любопитното е друго - именно тя е направила първата крачка към раздялата, макар между тях вече да имало напрежение.

„Сега си говорим, смеем се“

Днес отношенията им изглеждат далеч по-спокойни. „Сега си говорим, смеем се“, казва певецът. Това обаче не заличава най-тежката част от развода - децата.

Борис Дали признава, че подобни раздели се отразяват най-болезнено именно на тях. „Много е жалко, когато има такива раздели“, казва той. И после идва изречението, което звучи като лична присъда: децата му „със сигурност ме обвиняват и до ден днешен“.

Това е рядко признание за човек, който дълги години е пазил личния си живот от прекалено близко вглеждане. Не говори като човек, който се опитва напълно да се оправдае. По-скоро като мъж, който знае, че някои решения не свършват в деня на раздялата, а продължават да се връщат през погледа на децата.

Последната жена?

Още по-остро звучи признанието му за настоящата връзка. Борис Дали казва, че ако тя някога приключи, повече не би започнал нова.

„Повече няма да има жена до мене, защото проблемът явно е в мен тогава“, признава той.

Това вече не е реплика на сценичен мачо. Това е човек, който сам поставя чертата. След развод, нов живот и болезнени семейни последици, той сякаш казва, че няма да сменя безкрайно жените и после да търси вина навън. Ако и този път не стане - вината ще е вътре.

Бобов дол, където славата не го изгони

Въпреки годините на сцена Борис Дали не е напуснал родния Бобов дол. Това също е част от образа му - попфолк звезда, която не бяга към лъскавите квартали, а остава там, откъдето е тръгнала.

Сега той строи параклис в града. „Свети Константин и Елена“ ще се казва, горе-долу е на груб строеж. Правим го със собствени ръце с наши приятели“, разкрива певецът.

Причината не е просто религиозен жест или местна гордост. Той иска да остави нещо след себе си. „Песните ще се изтрият след време от YouTube след години, но това нещо ще остане завинаги“, казва Борис Дали.

Параклисът като личен паметник

Проектът е по негово въображение. Погледнат отгоре, параклисът трябва да представлява кръст с квадрат, после купол и шестоъгълник. Това не звучи като прищявка, а като желание човекът зад сценичния образ да остави следа, която не зависи от класации, участия и гледания.

Точно тук Борис Дали изглежда най-различен от клишето за попфолк звезда. Говори за пари без срам, за развод без пудра, за деца с вина, за жена с предупреждение към самия себе си и за параклис като нещо по-трайно от песните.

Политиката още го чака

В разговора се появява и другата посока, към която той някой ден може да се върне - политиката. Борис Дали не я представя като затворена страница, а като възможност, която стои някъде напред. Това пасва на собственото му описание - хамелеон, човек на много роли, който не иска да бъде само едно нещо.

За публиката той може да остане певецът с хитовете. За близките си - бащата, който още чака прошка. За Бобов дол - човекът, който строи параклис. За бизнеса - онзи, който не дава на друг да пипа сметките. А за самия себе си явно е нещо по-сложно: мъж, който твърди, че е спечелил много, но признава, че не всичко в живота се плаща с пари.

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