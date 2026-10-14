Андреа и Борис Дали отново заедно
Певицата режисира клипа към хита „Ти върви“, докато се бори за живота на баща си
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Певицата режисира клипа към хита „Ти върви“, докато се бори за живота на баща си
Попфолк звездата говори за развода, децата, вината, парите, новата жена и живота, който отказва да напусне в Бобов дол
Благоевград. Певецът Борис Дали се включва в мащабната благотворителна кампания „Да помогнем на Боби" в Симитли. Фолк изпълнителят ще пее в събота от...