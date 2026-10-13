Андреа и Борис Дали отново заедно

14 години след хита „Едно“ Андреа и Борис Дали отново са заедно. Дуетът им „Ти върви“ е за любовта и раздялата, а работят по него в труден период за Андреа, белязан от тревоги за здравето на баща ѝ. Въпреки всичко тя е и режисьор на клипа към песента, съчетаваща емоционално послание и драматично звучене. Видеото залага на контрастни светлини и визуални символи. Андреа и Борис Дали влизат в ролите на хора, които трудно се освобождават от миналото си. „Андреа е непоколебима в своята отдаденост към семейството, но намери сили и време за професионалните си ангажименти. Заслужава огромно уважение!“, коментира телевизионният продуцент Атанас Лазаров, създател на международния канал Destinations TV. Той е плътно до певицата, с която цяло лято имат участия по Черноморието.

Още преди официалната премиера откъси от „Ти върви“ привлякоха вниманието в социалните мрежи, а завръщането на познатия тандем предизвика интерес сред почитателите на попфолка, тъй като Андреа и Борис Дали имат стара музикална история. Музиката и текстът са на Цветина Николаева, аранжиментът на Деян Асенов, оператор е Иван Димитров-Торекс, а монтажът е на Станислав Христов-Стенли. Видеоклипът към „Ти върви“ вече е достъпен в официалния YouTube канал Andrea Production.