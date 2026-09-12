Видео от Венецуела разтърси света
Едно видео от Венецуела разтърси света
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Едно видео от Венецуела разтърси света
Нужни са спешни международни действия
Заради Ковид-19 организацията предвижда най-тежката хуманитарна криза
Бързото струпване на мигранти по северните граници на Гърция заплашва да предизвика хуманитарна криза, предупреди Върховният комисариат на ООН за бежа...
Пет места в света едновременно преживяват хуманитарна криза. Това съобщи ръководителката на Световната програма на ООН по прехраната Ертарин Казън, ци...
Ню Йорк. Цивилните граждани в източната част на Украйна са изправени пред нарастващи трудности, с разбитата инфраструктура и ограничен достъп до елект...
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН ще гласува в събота резолюция за разширяване на достъпа за хуманитарна помощ в Сирия. Според организацията окол...
Бейрут. Организацията на обединените нации спря евакуацията на блокираното цивилно население в град Хомс, докато не се изясни съдбата на мъжете, задър...
Международната помощ за Филипините най-сетне започна да пристига
Това е най-тежката хуманитарна криза, заяви еврокомисарят
Ню Йорк. След резолюцията за сирийското химическо оръжие, Съветът за сигурност на ООН ще се заеме с острата хуманитарна криза в страната, което ще бъ...