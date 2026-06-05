Путин отговори на Зеленски. Нарече писмото му хартийка

Руският президент Владимир Путин отговори на Володимир Зеленски, който му изпрати писмо с покана за среща.

"Киев счете за възможно да премине към публична дискусия, а това е напълно погрешно", заяви руският президент Владимир Путин по време на пленарно заседание в рамките на Петербургския икономически форум. "Зеленски наскоро поиска среща чрез един руски бизнесмен. Никога не съм отказвал среща със Зеленски, но съм против да се прелива "от празно в празно. Не виждам смисъл да се срещам със Зеленски. Целта на преговорите за Украйна е да спрат нашето настъпление. А ние се нуждаем от споразумения...", каза Путин.

"Другари войници и моряци, старшини и мичмани, офицери, адмирали и генерали. Цялата страна ви гледа. Работете, братя", призова Путин военнослужещите от руската армия. Бойните действия някой ден ще приключат, и то когато Русия постигне поставените си цели, заяви Путин.

Ето какво още каза руският президент:

"Още вчера Песков ми показа това писмо, но нямах време да го чета. Тази сутрин пак ми напъха тази хартийка. Първо авторът на писмото споменава моята възраст. Има много държавни глави, които си вършат работата на по-голяма възраст от мен. Най-важното е обаче не възрастта, а ефективността. Но трябва да обърна внимание на въпроса за пребиваването във властта. Препоръчвам на някои хора, че не бива човек да се страхува от избори, след като им е изтекъл мандатът, да участват в избори, а да не узурпират властта".

"Авторът (Путин не спомена Зелнски по име) посочва, че е необходимо да се търсят гаранти за споразуменията в Европа. Искат да получават оръжие от САЩ, но по някаква причина не желаят Доналд Тръмп да бъде гарант".

"Всички видяха как Тръмп "възпитаваше" Зеленски и го учеше на добри маниери. Има още над какво да се поработи".

Писмото на Зеленски съдържа "елементи на грубиянство", каза Путин и заяви, че счита това за "създаване на условия, които правят срещата на лидерите невъзможна".

"Ключовите въпроси трябва да се решават между Русия и Украйна, а останалите страни могат да създадат благоприятни условия и да се включат като гаранти".

Русия без съмнение ще постигне освобождението на Донбас, заяви още Владимир Путин. Според него под контрола на Киев в Донецка област са останали по-малко от 15% от територията, а 1 април ЛНР се контролира изцяло от Русия.

"Наскоро в Украйна с военни почести бяха препогребани нацистки главатари, воювали на страната на хитлеристите, като в церемонията участва и Владимир Зеленски — евреин по националност". Путин заяви, че целите на "специалната военна операция" остават непроменени. Тези цели бяха набелязани още в началото на специалната военна операция, а след това и през юни 2024 г., припомни той. Русия ще се стреми към денацификация на Украйна", каза руският президент.

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