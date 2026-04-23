Дронове удрят Русия. Пожар в индустриален обект и жертви

Промишлено съоръжение в Кстовския район на руската Нижегородска област беше поразено от отломки от украински дронове, съобщи губернаторът Глеб Никитин, цитиран от Ройтерс. В резултат на удара е избухнал пожар, който обхвана обекта. По-рано Украйна вече беше насочвала атаки към петролната рафинерия на Лукойл в района на Кстово.

Паралелно с това губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за нов удар с дрон в село Репяховка. По думите му е била поразена жилищна къща, при което един мъж е загинал, а баща му е ранен.

По-рано през деня атаки с дронове са били регистрирани и в Самарска област, където също има жертва и няколко ранени. Серията удари показва засилване на напрежението и разширяване на обхвата на атаките на руска територия.

