Тревога! Румъния вдигна изтребителите

Въздушна тревога е била обявена снощи в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщават от Министерство на националната отбрана.

Властите са издали предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 01:12 ч. местно (и българско) време, предава БТА.

„Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Наземни радари проследиха 15 дрона, които удариха местността Измаил в Украйна. Пилотите съобщиха за множество експлозии от украинската страна на Дунав, в района на Измаил. Не са открити нарушения в националното въздушно пространство“, посочва цитираният източник

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.

