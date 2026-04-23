Нощ на ужас в Днепър. Руска атака уби двама, има ранени и изчезнал

Двама души загинаха, а осем бяха ранени при тежка руска атака срещу украинския град Днепър, извършена през нощта. Според началника на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ, броят на пострадалите може да се увеличи, тъй като един човек все още е в неизвестност. Ударът е нанесъл сериозни щети върху цивилна инфраструктура и отново поставя под въпрос сигурността далеч от фронтовата линия.

„Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност“, съобщи Ганжа в Телеграм. По думите му са засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил, което подчертава, че ударът е засегнал цивилни цели.

Градът, разположен на повече от 100 километра от фронтовата линия, отново се оказва под обстрел. Само преди дни - на 14 април - при друга атака там загинаха четирима души. На този фон опитите за преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ остават в застой, след като вниманието на Вашингтон беше отклонено от конфликта в Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com