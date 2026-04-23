Пентагонът със страшна прогноза за Ормузкия проток

Блокадата на Ормузкия проток може да продължи шест месеца. Това са заявили представители на Пентагона на закрито заседание пред законодателите в американския Конгрес, информира CNN.

Според оценките на военните толкова време може да отнеме пълното разминиране на пролива, за да се възстанови напълно и безопасно търговското корабоплаване от и за Персийския залив.

На законодателите в Конгреса е станало ясно за огромните икономически и политически последици от подобен продължителен период на блокада, отбелязва CNN.

Информацията за половингодишно затваряне на Ормузкия проток се беше появила и по-рано, но тогава от Пентагона и Белия дом категорично отхвърлиха тази възможност. Говорител на Пентагона е повторил и сега, че шестмесечно затваряне на морския път "би било неприемливо“.

Към момента Съединените щати блокират кораби да влизат и излизат от ирански пристанища. От 13 април до сега 29 такива кораба са били принудени от американските военноморски сили да обърнат.

Иран, от своя страна, атакува и спира търговски плавателни съдове, които опитват да напуснат Персийския залив. По последни данни два контейнеровоза са взети на абордаж от ирански военни.

