Неочакван ход! Украйна иска среща Зеленски-Путин в Турция

Украйна е отправила директно предложение Турция да бъде домакин на среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Това е ход, който може да раздвижи блокираните мирни преговори. Новината беше потвърдена от външния министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Предложението идва на фона на засилващ се международен натиск за изход от конфликта. Засега няма яснота дали Москва ще приеме подобен формат.

По думите на Сибига Киев е готов да обсъжда всяка неутрална локация, но поставя категорични условия. Украйна изключва провеждането на среща в Русия или Беларус, което допълнително усложнява дипломатическата рамка.

Предложението към Анкара не е случайно - Турция вече се утвърди като посредник в редица ключови преговори и поддържа канали за комуникация и с двете страни. В същото време липсата на отговор от турска страна засилва напрежението около инициативата.

Източници, близки до процеса, коментират, че подобна среща би могла да се превърне в първия реален опит за директен диалог на най-високо ниво от години насам. Дали обаче ще се стигне до нея, остава под въпрос на фона на дълбокото недоверие и военната ескалация.

