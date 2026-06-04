Доклад на ООН разкри тайни доставки на оръжия от България за Украйна

България публикува официални данни за износа на въоръжение чрез Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA), които свидетелстват за значително укрепване на украинските сили за отбрана с дефицитна тежка техника по съветски образец.

България е декларирала значителни доставки на военна техника и въоръжение, които според официалните данни в Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA) са допринесли за укрепването на отбранителните способности на Украйна. Информацията е част от националните отчети, подавани към организацията, и хвърля повече светлина върху мащаба на българския военен износ.

Официалният регистър на конвенционалните въоръжения показва мащабен износ на тежка техника и бойно оборудване чрез партньорски държави.

За разсекретените данни относно доставките на българска военна техника и стрелково оръжие за нуждите на Въоръжените сили на Украйна съобщава Defense Express.

Според публикации на специализирани издания България е сред страните, които оказват подкрепа на Украйна още от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Освен доставки на въоръжение, страната е участвала и в ремонта на повредена украинска военна техника.



Публикуваните в UNROCA данни представляват официална информация, предоставена от държавите членки на ООН, и дават по-ясна представа за обема и характера на международната военна помощ, предоставяна на Украйна през последните години.

Тайни доставки през Чехия и Великобритания

Справката показва, че част от техниката е била изнесена към държави, които са сред най-активните партньори на Киев. Това поражда предположения, че впоследствие въоръжението е било прехвърлено към украинските въоръжени сили.

Сред най-значимите доставки са тези за Чехия, която е получила 22 танка Т-72, 40 многоцелеви верижни транспортьора МТ-ЛБ, една бойна машина на пехотата БМП-1, два бронирани автомобила HMMWV и 38 артилерийски системи с калибър 122 мм.

Тъй като Чехия и Великобритания едва ли са заинтересовани да подсилват собствените си армии със стари съветски танкове или бойни машини на пехотата, анализаторите стигат до извода, че тези държави са действали като официални посредници за прикрито прехвърляне на оръжие към Украйна.

Великобритания също фигурира сред получателите на българска техника. Според данните са доставени 18 самоходни артилерийски установки 2С1 „Гвоздика“, три транспортьора МТ-ЛБ и три противотанкови оръдия БС-3.

Освен износа към партньорски държави, регистърът отчита и пряка военна помощ за Украйна. По официални данни България е предоставила 50 зенитни установки ЗУ-2, 100 картечници с калибър 7,62 мм, 100 ръчни гранатомета ATGL-L2 и 3000 еднократни гранатомета Bulspike.

Според отчетите на ООН през трети страни са били доставени следните количества техника:

Чехия като основен логистичен център:

България е изнесла за Чехия 65 единици бронирана техника, сред които:

40 леки бронирани верижни транспортьора МТ-ЛБ;

22 танка Т-72;

2 бронирани автомобила HMMWV („Хъмви“);

1 бойна машина на пехотата БМП-1;

както и 38 артилерийски системи с калибър 122 мм.



Маршрутът през Великобритания:

Лондон е получил от София 24 единици въоръжение, от които:

18 самоходни артилерийски установки 2С1 „Гвоздика“ с калибър 122 мм;

3 верижни транспортьора МТ-ЛБ;

3 противотанкови оръдия БС-3 с калибър 100 мм. Пряка помощ и исторически контекст

Освен индиректните доставки чрез партньорски държави, международният регистър съдържа и данни за преки договори с Украйна, свързани предимно с леко и стрелково въоръжение.



Без участието на посредници на украинските сили за отбрана са били предоставени:

50 зенитни установки ЗУ-2;

100 картечници калибър 7,62 мм;

100 ръчни гранатомета ATGL-L2;

3000 еднократни гранатомета Bulspike.

Подкрепа още от първите дни на войната

Според публикацията България активно подпомага Украйна още от първите месеци на пълномащабното руско нахлуване.

През първата половина на 2022 г. страната е осигурила:

около една трета от всички боеприпаси, използвани от украинската армия;

близо 40% от необходимите горива за Въоръжените сили на Украйна.

Общата стойност на помощта

През този начален период общият износ на оръжие от България за Украйна чрез САЩ и Великобритания е достигнал 2,7 милиарда долара.

Освен това София е осигурявала ремонт на повредена украинска военна техника.

Припомня се също, че украинското външно министерство е заявило, че няма забавяне на доставките на американско въоръжение по програмата PURL. Същевременно Украйна увеличава собственото си производство на оръжия и работи съвместно със съюзниците си по критично важни системи за противовъздушна отбрана.

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