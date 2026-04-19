Смърт в Украйна! Дете сред жертвите на нов руски удар

Момче на 16 години е загинало при атака срещу украинския град Чернигов, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. При удара има и ранени цивилни, а щетите върху жилищни и обществени сгради са значителни. Инцидентът е част от поредица атаки, които продължават да удрят различни части на страната. Ситуацията остава напрегната на фона на блокирани мирни преговори.

„Един човек бе убит: момче на 16 години“ и „четирима души са ранени: три жени и един мъж“, написа ръководителят на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински в Телеграм.

По първоначални данни са нанесени щети на най-малко седем къщи и две обществени сгради. Ударите са засегнали и енергийната инфраструктура, като хиляди хора са останали без електрозахранване през последните дни.

Атаката идва след особено тежка нощ, при която при удари в различни части на Украйна са загинали 19 души. Интензивността на бойните действия показва, че конфликтът навлиза в нова фаза на ескалация.

Междувременно дипломатическите усилия за прекратяване на войната остават блокирани. Според Франс прес преговорите между Москва и Киев са в задънена улица, след като вниманието на САЩ се пренасочи към конфликта в Близкия изток.

