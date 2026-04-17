Дунав под огън! Руска атака удари пристанище Измаил

Руска нощна атака с дронове нанесе сериозни щети на пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил на река Дунав, като един от безпилотните апарати е навлязъл в румънското въздушно пространство. Инцидентът предизвика напрежение в непосредствена близост до границата с НАТО.

Атаката е част от поредица удари в региона през последните дни. Въпреки щетите, работата на пристанището не е прекъсната.

Удар по ключов логистичен център

Пристанището Измаил се намира в югозападната част на Украйна, срещу румънска територия, и играе важна роля за износа на стоки по Дунав. То се превърна в стратегически обект след началото на войната и често е обект на атаки.

При последния удар са нанесени щети по административни и производствени сгради, както и по железопътна инфраструктура. В резултат на атаката са избухнали пожари, които са били овладени от аварийните екипи. По данни на украинските власти няма пострадали.

Мащабът на атаката

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла балистична ракета и общо 172 дрона в рамките на нощта. Противовъздушната отбрана е успяла да свали или неутрализира 147 от тях, но част от атаката е достигнала целите си.

Ракетата и още 20 дрона са поразили осем различни обекта. В Одеска област са засегнати най-малко шест жилищни сгради, а пожар е избухнал и в природен резерват в района на Дунав.

Дрон в румънското небе

Румънското Министерство на отбраната потвърди, че неговите радарни системи са засекли дрон, който е нарушил въздушното пространство на страната по време на атаката. Случаят отново повдига въпроси за сигурността по източния фланг на НАТО.

Атаките срещу пристанищната инфраструктура в региона продължават вече няколко дни, съобщиха украинските власти, като подчертаха, че въпреки това логистичните операции в Измаил продължават.

