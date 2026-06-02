Конфликтът в Украйна може да бъде прекратен преди края на денонощието, ако Володимир Зеленски заповяда на своите формирования да се изтеглят от територията на руските региони. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Що се отнася до Зеленски и прекратяването на войната до края на годината - войната може да бъде прекратена преди края на денонощието, ние също многократно сме говорили за това", коментира представителят на Кремъл изявленията от Киев.

Той уточни, че за тази цел Зеленски трябва да даде заповед на своите въоръжени сили да напуснат територията на руските региони.

В столицата се е срутила и 24-етажна жилищна сграда, съобщава се за затрупани хора под риуините. Над 140 хиляди домакинства са останали без ток.

Зеленски с обърна с пореден призив за военна помощ от Съединените щати, като определи като "абсолютно наложителна" доставката на ракети за системите "Пейтриът", цитира BG On Air.

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