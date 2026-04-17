Руски удар остави хиляди без ток в Чернигов след нощна атака

Руската армия нанесе нощен удар по критична инфраструктура в украинския град Чернигов, при който избухнаха пожари и около 6000 жители останаха без електричество, съобщи в Телеграм ръководителят на градската военна администрация Дмитро Брижински, цитиран от Укринформ.

По негови данни са били поразени ключови съоръжения, което е довело до сериозни щети по енергийната мрежа.

Атаката е част от продължаващите удари срещу инфраструктурата в различни части на Украйна. Към момента се оценяват пораженията и се работи по възстановяване на електроснабдяването.

„Врагът взе на прицел критични съоръжения в града. На поразените при удара места избухнаха пожари“, съобщи Брижински в публикацията си.

Регионалният енергиен доставчик „Черниговобленерго“ потвърди, че е засегнато енергийно съоръжение, в резултат на което хиляди домакинства са останали без ток. Аварийните екипи са започнали работа по отстраняване на повредите и възстановяване на електрозахранването в засегнатите райони.

По-рано беше съобщено, че руски атаки с дронове са довели до временни прекъсвания на електроснабдяването и в южните украински градове Херсон и Миколаив. Данните сочат, че ударите са били насочени към енергийни обекти, което засилва опасенията за системен натиск върху инфраструктурата в страната.

