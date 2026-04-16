Кървава нощ в Украйна! Десетки жертви при удари в Одеса, Киев и Днепър

Руски ракетни и дронови атаки през нощта причиниха смъртта на най-малко седем души в Одеса, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. По-късно стана ясно, че жертвите са повече, а ранените надхвърлят десетки.

Ударите засегнаха и столицата Киев, както и Днепър, където също има загинали и сериозни разрушения. Атаките продължиха на вълни до сутринта и оставиха след себе си щети по жилищни и инфраструктурни обекти.

Ръководителят на военната администрация в Одеса Сергий Лисак съобщи, че първоначално са загинали шестима души, а 11 са ранени, като впоследствие е потвърдена още една жертва. По думите му са нанесени щети по жилищна сграда и пристанищни съоръжения, което подсказва за удари както по цивилна, така и по стратегическа инфраструктура.

Паралелно с това столицата Киев също беше подложена на масирана атака. Най-малко четирима души са загинали, сред тях 12-годишно дете и 35-годишна жена, съобщиха местните власти. Ранените са поне 18, като част от тях са в тежко състояние.

Началникът на военната администрация Тимур Ткаченко заяви, че в няколко района са нанесени щети по жилищни и търговски сгради. Спасителни екипи са извадили дете изпод отломките на жилищен блок, като то и майка му са получили медицинска помощ.

Журналисти от „Киев Индипендънт“ съобщават, че експлозиите са били многократни и ударите са идвали на няколко вълни, което е затруднило работата на службите и евакуацията на хората.

В Днепър също има тежки последици. По данни на областната администрация най-малко трима души са загинали, а 27 са ранени след ракетен удар. Петима от пострадалите са в критично състояние, а в няколко жилищни сгради са избухнали пожари.

Властите предупреждават, че пълният мащаб на разрушенията и броят на жертвите все още не са окончателно установени. Въздушни тревоги са били обявени и в други части на страната, което показва, че атаката е била част от по-широка операция.

