Дронова атака в Русия уби две деца, ударени са жилищни сгради

Две деца на 5 и 14 години са починали следи нощна атака с дрон в руския Краснодарски край, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес. Ударът е бил насочен срещу жилищни сгради в град Туапсе. При нападението са ранени и двама възрастни, които получават медицинска помощ. По първоначални данни става дума за атака с дрон, извършена през нощта.

"Терористична атака с дрон срещу жилищни сгради в Туапсе отне живота на двама непълнолетни, на 5 и 14 години“, написа Кондратиев в Телеграм. Той потвърди, че сред жертвите са двете деца, а ранените възрастни са под лекарско наблюдение.

Губернаторът заяви, че е разпоредил незабавна помощ за засегнатите семейства. "Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Възложих на ръководителя на районната администрация Сергей Бойко да осигури необходимата подкрепа", допълни той.

Местните власти продължават да изясняват обстоятелствата около атаката, като към момента няма допълнителна информация за мащаба на щетите или евентуални нови пострадали.

