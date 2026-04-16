Ракети над Киев! Дете сред жертвите на руска атака тази нощ

Руската армия атакува с ракети Киев и други украински градове в първите часове на деня, като при ударите загинаха най-малко трима души, сред които 12-годишно дете, съобщи Ройтерс, като се позова на местните власти. Над 20 души са ранени, а щети са нанесени на редица сгради. Атаките засегнаха столицата и град Днепър. По първоначални данни ударите са предизвикали и пожари.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в града са загинали двама души - 12-годишно момче и 35-годишна жена. "В резултат на вражеската атака срещу столицата двама души са убити - 12-годишно момче и 35-годишна жена“, написа той в Телеграм.

По думите му най-малко десет души са ранени, като шестима от тях са настанени за лечение в болница.

Началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко даде по-висока оценка за пострадалите - 18 ранени, включително едно дете, което показва, че броят на жертвите и ранените може да продължи да нараства.

Атаките не се ограничиха само до столицата. В град Днепър е загинал още един човек, съобщи началникът на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа.

По думите му руските удари са предизвикали редица пожари, което допълнително е усложнило ситуацията на място и е наложило намеса на спасителните служби.

Щетите по инфраструктурата и сградите все още се оценяват, като местните власти предупреждават, че е възможно броят на пострадалите да се увеличи.

