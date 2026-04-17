Крехко примирие в Близкия изток. Оръжията замлъкнаха в полунощ

В полунощ влезе в сила 10-дневно примирие между Израел и Ливан, обявено от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Споразумението идва след месец и половина интензивни военни действия между Израел и ливанското движение „Хизбула“.

Независимо от договорената пауза сраженията продължиха до последните часове преди началото на примирието. Има данни за ранени цивилни в Северен Израел.

Ескалацията между двете страни се разви на фона на по-широкия конфликт в Близкия изток, след като „Хизбула“ се включи активно в началото на март с ракетни удари по израелска територия. Действията бяха представени като акт на подкрепа към Иран, който също е въвлечен в напрежението със САЩ и Израел.

В часовете непосредствено преди примирието израелската армия и „Хизбула“ продължиха да си разменят удари през границата. Израелските военни обявиха, че са поразили ракетни установки на групировката, след като от тях са били изстреляни ракети към северните райони на страната. В официално комюнике армията съобщи, че нанася удари по позиции, използвани за атаките.

Израелската спешна служба „Маген Давид Адом“ съобщи за двама ранени при последните атаки в градовете Кармиел и Нахария. Единият пострадал е в тежко състояние, което подчертава колко напрегната остава обстановката дори в навечерието на договореното спиране на огъня.

