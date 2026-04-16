Има споразумение! Тръмп обяви прекратяване на огъня

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че по план примирието трябва да влезе в сила в 17:00 ч. (източноамериканско време - полунощ българско). Това ще стане след повече от месец война между Израел и проиранската ливанска групировка „Хизбула“.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически преговори от десетилетия. Ливан настояваше за примирие, което да сложи край на боевете между Израел и „Хизбула“ преди нови преговори, докато обеща да обезоръжи групировката.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Аун и Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г., предаде БТА.

„И двете страни искат мир и вярвам, че това ще стане бързо“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Двете страни подписаха споразумение през 1983 г., според което Ливан официално призна Израел, а Израел се оттегли от Ливан. Споразумението се провали по време на гражданската война в Ливан.

Правителствен служител, запознат със събитията, заяви пред АП, че в един момент днес Аун е отказал да говори с Нетаняху. Според него коментарите са били направени по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че Вашингтон „разбира позицията на Ливан“.

Междувременно влиятелният началник на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир се срещна днес с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф като част от международните усилия за удължаване на прекратяването на огъня, което спря близо седемседмичната война между Израел, САЩ и Ислямската република.

Иранската държавна телевизия не предостави подробности за срещата. Не последва и незабавен коментар от страна на Пакистан, който се превърна в ключов посредник, след като беше домакин на директни преговори между САЩ и Иран, които според Исламабад са помогнали за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран.

По време на крехкото примирие с Иран боевете в Ливан между Израел и „Хизбула“ продължиха.

