Радев вдигна Арена 8888! Обяви голяма новина (НА ЖИВО)

Впечатляващ финал на кампанията за парламентарните избори прави Румен Радев. Закриването на кампанията е в Арена 8888, която е пълна.

Щастлив съм, че напълнихме и най-голямата зала в България, каза Енчо Керязов, водач на листата на "ПРогресивна България" в Ямбол, откривайки събитието. То започна с бурни овации за Васил Чакърдъков, който днес е пробягал 21 километра със знаме с № 21 - номерът на "Прогресивна България" в бюлетината. Утре ще пробяга още 21 километра, каза Керязов. И обяви голяма новина. Утре във Велико Търното ще се състои учредителното събрание на партия "Прогресивна България".

Очаквайте подробности

