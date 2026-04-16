За първи път: Европейска авиолиния спира полети

Германският превозвач "Луфтханза" (Lufthansa) спира за първи път полети с някои от по-малките ѝ самолети заради високите цени на керосина и продължаващите трудови спорове, засегнали авиокомпанията, предаде ДПА. Това се случва ден след честването на 100-годишнината на германския национален превозвач.

Като първа стъпка, започваща от събота, компанията ще извади окончателно от експлоатация 27 от по-малките си самолети Си Ар Джей (CRJ), оперирани от дъщерната компания "СитиЛайн" (CityLine), за да намали допълнителните загуби, се посочва в комюникето на превозвача. Тези самолети са в края на жизнения си цикъл и са сравнително по-скъпи за поддръжка и експлоатация, съобщава БТА.

Във втората фаза, започваща в края на октомври, ще бъдат изтеглени още шест самолета на дълги разстояния на "Луфтханза" - четири "Еърбъс Ей340-600" (Airbus A340-600) и два "Боинг 747-400" (Boeing 747-400).

Окончателното извеждане от експлоатация на този тип самолети е планирано за идната година. Освен това "Луфтханза" възнамерява да преустанови експлоатацията на около пет самолета на средни разстояния от своята флотилия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com