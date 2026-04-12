Великденско примирие под обстрел. Русия и Украйна си размениха обвинения

Великденското примирие между Русия и Украйна се оказа крехко още в първите часове след влизането му в сила, като двете страни взаимно си разменят обвинения в нарушения и бойни действия. Вместо очакваното затишие, на терен бяха регистрирани атаки, обстрел и удари с дронове, което поставя под съмнение реалния ефект от договорената пауза. Ситуацията бързо се превърна в нова точка на напрежение, докато дипломатическите усилия остават в застой.

Обвинения за атаки още в първите часове

Руски регионални власти съобщиха за украински удари с дронове в Курска и Белгородска област, при които са били ранени общо петима души. По данни на местните власти в Курска област дрон е ударил бензиностанция в град Лгов, като сред пострадалите има и дете. В Белгородска област са ранени мъж и жена при атаки в близост до границата, като са нанесени и щети по сгради.

Информация за пострадал има и от част от контролираната от Русия Херсонска област, където също се съобщава за удар с украински дрон. Според руските източници всички тези действия са се случили след началото на примирието.

Киев говори за стотици нарушения

Украинската страна представя значително по-мащабна картина на случващото се. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че е регистрирал 469 нарушения на примирието в рамките на 32 часа. Сред тях са включени 22 настъпателни действия, 153 обстрела, 19 удара с атакуващи дронове и още 275 удара с дистанционно управлявани дронове.

Тези данни показват, че според Киев бойните действия не само не са спрели, но са продължили с висока интензивност въпреки договорената пауза.

Примирието - политически ход без реален ефект

Примирието бе обявено от руския президент Владимир Путин и влезе в сила в 16:00 часа московско време. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще го спазва, но подчерта, че Киев ще реагира при нарушения.

В свое видеообръщение той изрази готовност примирието да бъде удължено и след празниците, като добави, че евентуалното му нарушаване ще покаже ясно позициите на двете страни пред международната общност. Зеленски отново подчерта, че Украйна е предлагала прекратяване на бойните действия и преди, но тези инициативи са били отхвърляни от Москва.

Празник на фона на война и дипломация

Великден тази година съвпада по православния календар както в Русия, така и в Украйна, което придава допълнителна символика на опита за примирие. В Москва Владимир Путин присъства на среднощното богослужение в катедралата „Христос Спасител“ и определи празника като „триумф на любовта, доброто и справедливостта“.

В същото време международният контекст остава сложен. Примирието идва след като преговорите, водени от САЩ за уреждане на конфликта, бяха прекъснати, а паралелно с това се проведоха разговори между представители на САЩ и Иран в Пакистан във връзка с друг регионален конфликт.

Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди информацията за военните действия, което допълнително подчертава сложността и противоречивия характер на ситуацията на терен.

