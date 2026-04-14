Украйна и Германия с грандиозна сделка за дронове

Украйна и Германия започнаха разработването на мегаспоразумение за производство на дронове. Украинският президент Володимир Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, съобщава УНИАН.

Държавният глава припомни, че Украйна вече си сътрудничи с Германия и има съвместно производство на оръжия. „Виждаме резултатите от това производство днес.“

„Днес германската индустрия, правителство и народ вече разбират, че ние не само сме благодарни за цялата им подкрепа, но и че тя се отплаща с нашия опит и нашия принос за истинско съвместно производство. Но ние започваме да разработваме такъв мегадокумент, фундаментален документ, Сделката за дронове.

Договорихме се, че това ще бъде между нашите страни. Да, това е, за което се договорихме в Близкия изток. Но това е наш собствен документ. Германия е нашият основен партньор. Затова съм уверен, че ще имаме едно от най-големите подобни споразумения, поне в Европа“, подчерта Зеленски.

Той добави, че украинският и германският екип ще работят „върху обема, с всички детайли и срокове“.

Украйна вече има съответните споразумения със Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, но Оман, Кувейт и Бахрейн са следващите на ред. Тези споразумения станаха възможни поради избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

В отговор иранският режим започна масово да изстрелва дронове клас „Шахед“ срещу арабските страни в Персийския залив. Украински специалисти пътуваха до тези страни, за да демонстрират своя опит и умения в противодействието на иранските дронове „Шахед“.

По-специално, украински специалисти, използващи произведени в Украйна прехващачи, вече са свалили иранските дронове „Шахед“ в Близкия изток.

Преди това Украйна предложи да подпише споразумение за производство на дронове със САЩ на стойност приблизително 35-50 милиарда. Украйна се стреми да създаде експортна инфраструктура за своите дронове, дронове с изкуствен интелект, технологии с изкуствен интелект и системи за електронна война.

Освен това украинският президент Володимир Зеленски прогнозира, че нефтопроводът „Дружба“ ще бъде ремонтиран до края на април.

„До края на април той ще бъде ремонтиран. Не напълно, но достатъчно, за да функционира“, отбеляза украинският лидер.

Той обясни, че ремонтът на резервоарите за съхранение на петрол, повредени от вражеската атака, ще отнеме повече време.

„Не всички резервоари ще бъдат ремонтирани. Това е дълъг процес“, отбеляза държавният глава.

От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц изрази надежда, че Унгария ще се съгласи на доставки на петрол през тръбопровода, който преминава през Хърватия, и няма да разчита на руски енергийни доставки.

