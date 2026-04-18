Кой е стрелецът, сътворил кървавия ад в Киев

Мъжът, който по-рано взе заложници в Киев и откри огън по минувачи, е бил ликвидиран по време на полицейската операция по задържането му.

Специални части от КОРД на Националната полиция са щурмували обекта, в който се е намирал нападателят. Информацията беше потвърдена от министъра на вътрешните работи Игор Клименко.

Клименко уточни, че извършителят е взел заложници и е стрелял по полицаи по време на операцията по задържането му. По-рано са били проведени и опити за преговори с него от страна на специализирани екипи, но той не е отговарял на призивите да остави оръжието си и на практика е игнорирал всякакви контакти, съобщава каналът Public News, уточнявайки, че преговорите са продължили около 40 минути.

„Към момента са известни 5 загинали. Моите съболезнования към семействата и близките. Десет души са хоспитализирани с различни наранявания. Всички получават необходимата медицинска помощ. Четиримата заложници бяха спасени. Разчитаме на бързо разследване. Работят следователи от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна“, написа в профила си във Facebook Володимир Зеленски.

Главният прокурор Руслан Кравченко потвърди, че пожар в апартамента, където е регистриран стрелецът, е избухнал едновременно с терористичната атака. В съседен апартамент четиримесечно бебе е било отровено с въглероден оксид. Родителите на детето отказали да бъдат хоспитализирани.

Кой е стрелецът?

Според украинското издание UP, позовавайки се на свои източници, стрелецът е родом от Москва. Посочва се, че става дума за Дмитрий Василченков (Василиевич), роден на 21 април 1968 г. По данни на изданието той е имал украинско гражданство, живял е в Бахмут, а по-късно в Голосеевския район на Киев.

Работил е в отдела за образование на кметството на Бахмут и във военно поделение А1978.

Той е получавал и военна пенсия, но по-специално стана известно, че има дълг към UniCreditBank. През 2019 г. е купил апартамент в къща на ул. „Демевска“ 35 .

С какво е стрелял?

Съобщава се още, че нападателят е използвал законно притежавано гражданско оръжие, а не автоматично оръжие от военен тип.

Майорът и командир на 413-ти полк от Войските за безпилотни системи „Рейд“ на въоръжените сили на Украйна Евгений Карас посочва в Telegram, че стрелецът е бил въоръжен с пушка Kel-Tec SUB-2000 калибър 9×21 мм, като подчертава, че това не е автомат „Калашников“ и не е оръжие от военна зона.

„Човекът, който е организирал клането в Киев, е въоръжен с легална ловна пушка, Kel-Tek Sub-2000, калибър 9x21. Не е „Калашников“ и не е оръжие от войната. Надявам се да няма повече жертви сред цивилните и полицията“, написа той.

Освен това, разрешението за употребата му е било официално удължено през декември 2025 г. В момента разследването проверява всички обстоятелства около издаването и удължаването на разрешението.

В момента се провеждат следствени действия за установяване на пълната хронология на събитията, точния брой на жертвите и всички обстоятелства около стрелбата.

