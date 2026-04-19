Нови удари с дронове разтърсиха Украйна тази нощ

Руски дронове поразиха украинския град Чернигов тази нощ, като има пострадали хора и разрушения, съобщи Укринформ, позовавайки се на местните власти. По данни на ръководителя на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински са повредени две жилищни сгради и учебно заведение след падането на безпилотен апарат.

Броят и състоянието на ранените все още се уточняват. По-рано през нощта в града са се чули серия от взривове, след като той е бил подложен на масирана атака, като районът остава една от най-уязвимите зони заради близостта си до границите с Русия и Беларус.

Паралелно с това инциденти са регистрирани и на руска територия. В град Ейск, разположен в Краснодарския край, отломки от свалени дронове са счупили прозорци на три къщи, но няма пострадали, съобщи ТАСС, цитирайки местните власти. Взаимните удари между двете страни продължават без прекъсване, като дроновете се превърнаха в основно оръжие за нощни атаки повече от четири години след началото на войната, започнала след руската инвазия на 24 февруари 2022 г.

Ситуацията остава напрегната и на юг, където пристанищният град Одеса също е под обстрел. Там живеят десетки хиляди българи, което засилва тревогата около развитието на конфликта. Атаките продължават да обхващат както стратегически обекти, така и жилищни райони, като рискът за цивилното население остава висок.

